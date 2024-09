PS5 Pro migliorerà i giochi PS5 e anche PS4, vediamo una prima lista di titoli Enhanced confermati

Il senso di PS5 Pro è avere un maggiore potenziale in termini di hardware per poter far girare i giochi in maniera migliore, ma questo varrà sia per i titoli vecchi e nuovi di PS5 sia per quelli usciti su PS4, visto che oltre alla versione Enhanced che verrà applicata ai giochi di nuova generazione ci sarà una modalità Game Boost che migliorerà anche i titoli in retro-compatibilità.

Per quanto riguarda i giochi della generazione attuale, PS5 Pro introdurrà un proprio standard "Enhanced", così come avevamo visto anche all'epoca di PS4, con tutti i nuovi titoli che dovranno supportare le impostazioni grafiche previste per la nuova console, ma che si potranno applicare anche a titoli già usciti in precedenza.

Questa è una prima lista di giochi confermati come Enhanced e compatibili con le nuove funzionalità di PS5 Pro, ovvero con grafica migliorata attraverso maggiore risoluzione, performance superiori e applicazione dell'upscale attraverso PSSR (PlayStation Spectral Resolution):

Alan Wake 2

Assassin's Creed: Shadows

Demon's Souls

Dragon's Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Tutti questi giochi saranno contrassegnati dall'etichetta PS5 Pro Enhanced, così come molti altri in uscita, oltre ai titoli maggiori già presenti sul mercato, probabilmente attraverso aggiornamenti successivi.