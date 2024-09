AMD scommette sull'intelligenza artificiale con la nuova architettura UDNA

L' intelligenza artificiale , inutile negarlo, sta diventando una parte sempre più integrante e totalizzante dei dispositivi tech, soprattutto nel corso degli ultimi mesi, permettendo così di accedere a funzionalità mai viste prima. Lo abbiamo visto in ambito laptop con il recente lancio dei PC Copilot+ , così come su smartphone con la nuova serie Google Pixel 9, che supporta Gemini , e l'introduzione di Galaxy AI sui recenti Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Numerose compagnie produttrici si stanno muovendo in tal senso, e AMD non fa di certo eccezione a questa regola, con un suo recente annuncio in merito: scopriamone insieme i dettagli.

Nel corso di una recente intervista Jack Huynh , vice presidente senior nonché general manager di AMD, ha infatti dichiarato che ad oggi le schede video di fascia alta dedicate al gaming non rappresentano più una priorità per la compagnia, propendendo maggiormente a favore di componenti entry-level di fascia medio / bassa, destinate ad un pubblico più ampio.

La nuova architettura UDNA

Il punto focale della nuova strategia consisterà nell'adozione dell'architettura UDNA all'interno dei chip di nuova generazione, che prenderà così il posto delle architetture RDNA e CDNA viste fino ad oggi, seguendo quanto fatto recentemente da NVIDIA con l'architettura CUDA. Si tratta di una nuova tipologia di architettura fortemente improntata alle prestazioni, necessarie per l'utilizzo delle funzionalità d'intelligenza artificiale e non solo, che permetterà una maggior facilità di sviluppo grazie all'unificazione delle architetture.

AMD

Chiaramente al momento non conosciamo i piani precisi della compagnia a tal proposito. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle future strategie da parte di AMD, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.