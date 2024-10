Black Myth: Wukong avrà una versione fisica: il team svela quanto manca all'uscita

Il digitale è sempre più importante nel mondo console, con i giochi su disco che di anno in anno perdono una fetta del mercato, a vantaggio delle copie vendute tramite gli "store" di PlayStation, Xbox e Nintendo. Fortunatamente però gli editori non hanno ancora escluso completamente le copie fisiche dalla propria offerta, come ad esempio ha dimostrato Alan Wake 2 che un anno dopo è pronto ad arrivare in formato fisico. Game Science ha seguito lo stesso processo, pubblicando Black Myth Wukong in formato esclusivamente digitale, ma è pronta ora a rendere disponibile su PS5 il gioco in versione disco.

Non abbiamo ancora una data precisa, ma il team ha aggiornato i giocatori tramite il profilo Twitter ufficiale del videogioco, come potete vedere poco sotto.