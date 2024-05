IA per migliorare la narrazione: il commento dell'autore di The Last of Us criticato da alcuni sviluppatori

Non c'è voluto molto per vedere le prime reazioni piuttosto negative di alcuni sviluppatori al recente commento di Neil Druckmann, capo di Naughty Dog nonché co-autore di The Last of Us, sul fatto di utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare la narrazione nei videogiochi.

L'argomento è al centro del dibattito in diversi ambiti e in particolare nello sviluppo dei videogiochi, dove l'IA sembra trovare terreno particolarmente fertile per prosperare come supporto per gli sviluppatori, come dimostrano i primi dati che parlano di un utilizzo già da parte di più della metà degli studi di sviluppo.

Ricapitolando, Neil Druckmann ha riferito che l'IA permetterà a Naughty Dog di "spingere i confini della narrazione nei giochi", nel contesto della presentazione, da parte di Sony, della sua visione sul futuro dell'intrattenimento, che ovviamente riguarda anche PlayStation e i videogiochi. In particolare, l'IA potrebbe aiutare nella costruzione di dialoghi più profondi e con interazioni meno limitate, oltre a ridurre sensibilmente costi e tempi di sviluppo.

Nel suo ruolo di capo di uno dei team di punta di PlayStation Studios, Druckmann ha probabilmente vestito un po' i panni del corporate man in questo caso, allineandosi sulla prospettiva della compagnia sulle "magnifiche sorti e progressive" della tecnologia applicata allo sviluppo videoludico.