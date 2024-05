I supereroi sono ovunque . Più aumentano le delusioni personali, più si diffonde l'alienazione dalla realtà, percepita come il luogo in cui le ingiustizie non sono sanabili, più diminuisce la fiducia nelle istituzioni e più le persone sentono il bisogno di eroi a cui affidarsi e mondi immaginari in cui fuggire. Ci sono supereroi nei fumetti, al cinema, nelle canzoni e anche nella propaganda politica. E ovviamente nei videogiochi. Probabilmente la figura del supereroe è una di quelle sulle quali si è più riflettuto in tempi moderni, vuoi per i successi di certe serie cinematografiche, vuoi perché l'aumento della complessità del vivere, dovuto alla globalizzazione, ha reso certi personaggi, che spesso sono delle incarnazioni semplificate di valori sociali sentiti dalle masse, una via di fuga preferenziale e, come vedremo nella recensione di Capes , l'unica soluzione concepita ai molti problemi del mondo, anche quando a causarli sono i supereroi stessi.

Poteri piccoli e grandi

Il sistema di gioco è ispirato a quello di XCOM

Nello strategico a turni stile XCOM sviluppato da Spitfire Interactive, i supercattivi hanno vinto. Le città sono diventate delle enormi prigioni a cielo aperto e chiunque abbia dei super poteri e non appartenga al sistema dominante viene considerato un fuorilegge. Unici a ribellarsi alla situazione sono i Capes, ossia un gruppo di supereroi che mira a fare la rivoluzione, distruggendo la dittatura per creare un mondo in cui i normali e i super possano convivere. Il tutto si traduce nel dover svolgere una serie di missioni legata alla storia del gruppo, in cui bisogna utilizzare i poteri di ogni supereroe solitamente per sbaragliare tutti i nemici e, magari, raggiungere gli obiettivi secondari che fruttano qualche punto esperienza in più.

Come accennato, il sistema di gioco ricalca in buona parte quello degli strategici di Firaxis. Quindi i personaggi agiscono a turno spendendo i loro punti azione e punti movimento, qui distinti in modo netto. Naturalmente il fulcro del gioco è nell'uso dei superpoteri che gli consentono di eseguire delle azioni eccezionali, come teletrasportarsi, correre a grande velocità, usare dei cristalli per creare delle corazze, sollevare oggetti molto pesanti da usare come armi da lancio e quant'altro. Il sistema dei poteri crea anche le dinamiche più peculiari del gioco, perché va a influire su come si pensa l'azione. Un po' quello che succedeva in Marvel's Midnight SunsMarvel's Midnight Suns di Firaxis, il titolo che più gli somiglia dal punto di vista concettuale.

Le mappe di Capes sono solitamente molto piccole, dei semplici campi di battaglia

La novità principale introdotta da Capes nel genere è comunque un'altra, ossia la sinergia tra i diversi eroi, che si influenzano a vicenda ottenendo così delle abilità speciali. Ad esempio si potrà colpire alle spalle un nemico usando dei cristalli invece di un coltello, oppure si potranno provocare i nemici in un'intera area invece che in singole caselle. Ogni personaggio dispone inoltre di un super attacco che solitamente fa un gran male e che va caricato compiendo azioni specifiche nel corso di una missione. Purtroppo, oltre alla gestione degli eroi, come vedremo Capes non ha molto altro da offrire in termini di sistemi di gioco, visto che l'utente deve solo scegliere chi portare in missione, quale incarico svolgere e poco altro.