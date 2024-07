Apple ha negato il consenso all'Epic Games Store su iOS, ma le motivazioni fanno discutere

"Stiamo utilizzando le stesse convenzioni per la denominazione di 'Installa' e "'Acquisti in-app' che vengono usate negli app store più diffusi su diverse piattaforme", ha spiegato Epic Games, "e stiamo seguendo le convenzioni standard per i pulsanti nelle app iOS. Cerchiamo solo di creare uno store che gli utenti mobili possano capire facilmente."

Inizialmente non si conoscevano i motivi di tale decisione, ma Epic li ha resi noti e in effetti sembrerebbe trattarsi di questioni pretestuose : secondo Apple il design e la posizione del pulsante 'installa', nonché la dicitura 'acquisti in-app', sarebbero troppo simili a quelli presenti su App Store.

Fortnite dovrà attendere ancora

Fortnite dovrà attendere ancora, dunque: il celebre battle royale è stato rimosso dalla piattaforma Apple nel 2020 per via di un'infrazione delle politiche dell'App Store, dando vita a una lunga battaglia legale che in realtà Epic Games non è riuscita a vincere.

Tuttavia la Commissione Europea nel frattempo si è espressa contro il monopolio dell'App Store, garantendo all'interno del territorio europeo la possibilità che vengano messi a disposizione anche store di terze parti come appunto l'Epic Games Store.