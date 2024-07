MultiVersus in futuro avrà contenuti a tema Barbie e Harry Potter, stando a un dataminer

Il dataminer ausil (laisul) in queste ore ha infatti pubblicato delle immagini di quelli che sembrerebbero delle versioni preliminari di uno stage basato sulla colorata casa di Barbie e di uno stadio di Quidditch , la fittizia disciplina sportiva su scope volanti dell'universo di Harry Potter.

MultiVersus include personaggi e arene provenienti dalle più disparate proprietà intellettuali, con nuovi contenuti in arrivo periodicamente tramite aggiornamenti gratuiti. A quanto pare tra questi ci saranno anche degli elementi a tema Barbie e Harry Potter .

In arrivo anche Marceline da Adventure Time?

In entrambi i casi le arene appaiono spoglie e molto acerbe, dunque potrebbero essere dei semplici prototipi abbandonati o che richiederanno diverso tempo prima del loro completamento. Insomma, anche nella migliore delle ipotesi, difficilmente la loro pubblicazione è imminente.

Sempre nei post si vede anche un modello di Marceline da Adventure Time, che potrebbe rivelarsi uno dei nuovi personaggi in arrivo con i prossimi aggiornamenti. Chiaramente di ufficiale non c'è davvero nulla e dunque è bene attendere comunicazioni ufficiali da parte di Warner Bros. e gli sviluppatori di Player First Games.

Nel frattempo, continua il supporto post-lancio di MultiVersus, che giusto in questi giorni ha dato il via alla Stagione 2, che porta con sé diverse novità, come due nuovi personaggi giocabili, Samurai Jack e Beetlejuice, la modalità competitiva classificata e una nuova arena da combattimento ispirata alla celebre cisterna dell'acqua, simbolo di Warner Bros..