La Stagione 2 di MultiVersus introduce Samurai Jack, Betelgeuse, la modalità classificata e una mappa

MultiVersus si prepara all'arrivo della Stagione 2 intitolata "Back in Time" e in programma per domani, 23 luglio , che promette di introdurre tante novità per il picchiaduro free-to-play, inclusi due nuovi personaggi, la modalità competitiva classificata e la mappa Water Tower.

Pronti a mettervi alla prova nella modalità classificata?

Samurai Jack in particolare è il protagonista del gameplay trailer pubblicato per l'occasione, che ci offre un assaggio del suo stile di combattimento basato sulla katana e movimenti rapidi. Proprio sul finale viene presentato brevemente Betelgeuse, che supponiamo riceverà un video dedicato nelle prossime settimane.

Come accennato in apertura, sempre il 23 luglio, sarà disponibile la modalità classificata di MultiVersus, che offrirà ai giocatori l'opportunità di mettersi alla prova in sfide con altri giocatori 1v1 e 2v2, scalando la classifica in base ai loro risultati e sbloccando così elementi per la personalizzazione come premio. Inoltre, verrà aggiunta la mappa "Water Tower", uno stage basato sull'iconica torre dell'acqua usata come simbolo in apertura di moltissime produzioni targate Warner Bros.