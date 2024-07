La nuova serie TV di Tomb Raider su Amazon non ha ancora trovato la sua Lara Croft

Anche per questo, probabilmente, i produttori vogliono prendersi tutto il tempo possibile per effettuare la scelta migliore, o quantomeno operare in segreto in attesa di un annuncio in grande stile.

Considerando il carisma del personaggio e l' importanza ricoperta dalla protagonista, la scelta dell'attrice per interpretare Lara Croft è un elemento fondamentale per tutta la produzione, che può influire da solo sul successo o meno di un adattamento televisivo delle avventure videoludiche.

Proseguono i lavori sulla serie TV di Tomb Raider da parte di Amazon Prime Video, ma sembra che alla produzioni manchi ancora un tassello fondamentale, visto che secondo alcune informazioni sembra che non sia stata ancora trovata l'attrice per interpretare Lara Croft .

Una produzione ancora lunga

La questione deriva da una recente intervista di The Wrap a Vernon Sanders, capo di Amazon MGM Studios Television, nella quale il responsabile dello studio ha riferito che il team non ha ancora iniziato la produzione effettiva.



Probabilmente, questa non inizierà nemmeno nei prossimi mesi del 2024, con la casa di produzione che sembra volersi prendere il resto dell'anno per effettuare varie operazioni preparatorie, spostando la produzione vera e propria della serie TV di Tomb Raider al 2025.

"Dobbiamo ancora trovare la nostra Lara Croft, dunque la ricerca globale in tutto il mondo inizierà tra poco", ha spiegato Sanders, riferendo così che, di fatto, non c'è ancora un'attrice stabilita per interpretare la protagonista in questo nuovo adattamento.

Non ci sono nemmeno indicazioni di possibili candidate, dunque il toto-Lara Croft è ufficialmente aperto e completamente libero. Vedremo dunque se si tratterà di ricercare uno stile più classico, come quello dell'originale Angelina Jolie, o rimanere su un'interpretazione più moderna come quella offerta da Alicia Vikander nel film del 2018.

Nel frattempo, sappiamo che la sceneggiatura è scritta da Phoebe Waller-Bridge, ma non ci sono state ulteriori informazioni al riguardo.