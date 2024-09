PS5 Pro al lancio avrà 40 - 50 giochi “Enhanced” tramite degli aggiornamenti gratuiti

Infatti, il portale CNET, che ha avuto modo di provare in anteprima la console in un evento a porte chiuse, ha ricevuto conferma da Sony che al lancio ci saranno tra i 40 e i 50 giochi "PS5 Pro Enhanced" , con l'elenco completo che probabilmente verrà svelato a ridosso della pubblicazione.

Non solo 4K e 60 fps

Il giornalista Scott Stein afferma che i giochi in questione riceveranno upgrade mirati per il 4K e i 60 fps, in aggiunta ad altri miglioramenti come nuovi effetti e luci volumetriche, più elementi sullo sfondo e preset grafici fino a 120 fps o in risoluzione 8K.

PS5 Pro a sinistra, PS5 Slim a destra

"I 40-50 giochi che riceveranno gli aggiornamenti per PS5 Pro al lancio della console si concentreranno su aggiornamenti a 4K e 60 fps su tutta la linea, ma avranno anche una lunga lista di altri miglioramenti grafici, tra cui una nuova illuminazione volumetrica ed effetti, una grafica più ricca, un maggior numero di personaggi di sfondo sullo schermo e modalità che possono arrivare a 120 fps o a 8K", afferma Stein. " Ho giocato a Gran Turismo 7 in una modalità a 8K e in una modalità a 4K che aggiungeva ogni sorta di effetto ray-tracing. Come per i giochi per PC, Cerny ha dichiarato che PS5 Pro potrebbe dare vita a una serie di modalità di gioco aggiuntive.

Vi ricordiamo che PS5 Pro sarà disponibile nei negozi a partire dal 7 novembre al prezzo consigliato di 799,99 euro. La console sarà sprovvista di lettore ottico, che volendo è possibile acquistare a parte al prezzo di 119,99 euro.