Alcuni dettagli dei giochi su PS5 Pro sembrano peggiori che su PS5

Com'era lecito aspettarsi, la presentazione di PS5 Pro di ieri è stata letteralmente scandagliata dalla rete, che non ha mancato di sottolineare alcuni elementi sconcertanti, in particolare quelli riguardanti la qualità visiva dei giochi mostrati. Ad esempio in un caso è stato fatto il confronto tra le ombre degli alberi di Marvel's Spider-Man 2 che, almeno stando al filmato, sembrano migliori su PS5, con il gioco impostato in modalità qualità.