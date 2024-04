Motorola presenta la serie Edge 50 e prova a spingersi oltre i canoni tradizionali

Motorola ha svelato la sua nuova serie di smartphone Edge 50, composta da Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro e Edge 50 Fusion.

Questi nuovi dispositivi mettono in primo piano gli aspetti fondamentali e distintivi dei prodotti di alta gamma e si contraddistinguono per la certificazione Pantone, sia per la fotocamera che per lo schermo.

Tale attestato dovrebbe garantire una resa dei colori autentica e una rappresentazione fedele dei toni della pelle, introducendo una novità per la storica azienda.

Motorola è stata celebre per la produzione di smartphone accessibili; il debutto dell'ultima serie segna un passo avanti verso un'offerta più sofisticata, ideale per coloro che cercano un'esperienza avanzata.

Con processore Snapdragon 8s Gen 3 di bordo, Edge 50 Ultra incarna in questo senso l'apice dell'offerta.