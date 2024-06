No, i caricatori non stanno sparendo dalla confezione degli smartphone per avarizia: è una legge UE

Negli ultimi anni, un cambiamento significativo ha colpito il mercato degli smartphone in Europa, che hanno iniziato ad arrivare senza il tradizionale caricatore incluso nella confezione. Ma se fino a qualche tempo questa poteva essere considerata una scelta dei singoli produttori, da qualche mese a questa parte è diventata una conseguenza diretta del Regolamento Europeo sul caricatore unico, mirato a standardizzare la ricarica attraverso la porta USB-C e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti elettronici.

Il Regolamento Europeo ha imposto infatti ai produttori di smartphone di separare la vendita del dispositivo dal caricatore entro la fine del 2024. Questo significa che i consumatori dovranno ora acquistare il caricatore separatamente, se non ne hanno uno compatibile. Sebbene ciò possa ridurre gli sprechi elettronici a lungo termine, pone anche alcune sfide immediate, soprattutto per quanto riguarda la compatibilità e la velocità di ricarica. Mentre l'USB Power Delivery è promosso come standard per la ricarica rapida fino a 15 Watt, i produttori cinesi continuano a utilizzare standard proprietari per raggiungere velocità di ricarica molto elevate, fino a 120 Watt, richiedendo accessori dedicati. È per questo che aziende come Honor, Realme, OPPO e tutti i produttori che oggi hanno standard proprietari stanno inserendo il caricatore veloce nell'offerta di lancio, spesso disponibile solo sul sito del produttore o su Amazon per un periodo di tempo limitato. Il , è in offerta con caricatore solo fino al 4 luglio e successivamente chi vuole comprare il caricatore rapido per raggiungere la velocità pubblicizzata di 120 Watt dovrà pagarlo ben 30 euro.

C'è poi l'obbligo di indicare sulla confezione qual è la ricarica massima che si può raggiungere con il power delivery proprietario. Il simbolo scelto, però, potrebbe trarre in confusione: il caricatore barrato che vedete a inizio articolo indica che non c'è il caricatore nella confezione mentre quello non barrato dice che il telefono accetta un minimo e un massimo di Watt se viene caricato con un caricatore (non incluso) Power Delivery. Non proprio la scelta più chiara e leggibile, insomma.

Voi che cosa ne pensate? Siete favorevoli a questa regola o preferivate avere il caricatore incluso nelle confezioni, magari insieme a degli auricolari con cavo?