A quanto pare Nintendo Switch 2 non ha influenzato la classifica dei giochi più attesi da Famitsu, nonostante il tradizionale sondaggio fra i lettori della rivista giapponese sia stato effettuato nella settimana successiva alla presentazione della nuova console e dei relativi titoli.

[NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 774 voti [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 392 voti [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma - 384 voti [PS5] Pragmata - 366 voti [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 339 voti [NSW] Tokimeki Memorial: Forever with You Emotional - 281 voti [NSW] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 239 voti [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 217 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 201 voti [NSW] ToHeart - 186 voti

Fra Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio e The Duskbloods ci aspettavamo senz'altro qualche new entry, mentre ad affacciarsi timidamente nella classifica è stato solo Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, peraltro in ventottesima posizione.