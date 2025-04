Il noleggio di PS5 è estremamente popolare in Giappone, i negozi sono al limite

Stando a quanto riferito da GEO al portale IT Media, il servizio si è rivelato "più popolare del previsto" e che il debutto di Monster Hunter Wilds ha contribuito al successo di questo programma. Sebbene Sony non sia coinvolta direttamente, GEO sostiene di aver avuto "profonde discussioni" con la compagnia prima del lancio dell'iniziativa.

A quanto pare il servizio di noleggio di PS5 lanciato in Giappone dalla catena GEO è un grandissimo successo, tanto che la maggior parte dei 400 punti vendita aderenti sono "al completo" , ovvero non hanno altre console a disposizione per questa iniziativa.

Come funziona il servizio?

Il servizio è iniziato nel Sol Levante alla fine di febbraio e permette per l'appunto di noleggiare una console di Sony per una o due settimane, con la possibilità di estendere questo periodo. Uno dei punti di forza che apparentemente l'hanno reso popolare sono i costi relativamente bassi.

Ad esempio, i prezzi proposti da GEO permettono di usare una PS5 per otto giorni e sette notti al prezzo di 980 yen (poco più di 6 euro) o per quindici giorni e quattordici notti a 1.780 yen (circa 11 euro) con la possibilità di estendere il noleggio per 500 yen al giorno (3,1 euro).

PS5 e PS5 Digital

Anche in Regno Unito è iniziato da inizio marzo un servizio simile, ma in questo caso grazie a una partnership tra PlayStation Direct e Raylo, un'azienda specializzata in questo campo. La differenza principale è che gli utenti possono noleggiare la console anche per anni, ma con l'obbligo di sottoscrivere almeno un anno di noleggio.