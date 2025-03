Sony ha aperto un servizio di noleggio di PS5 a lungo termine su PlayStation Direct in UK

Sony ha recentemente aperto un nuovo servizio di noleggio a lungo termine di PS5 attraverso PlayStation Direct, al momento esclusivamente nel Regno Unito, che può aiutare gli utenti a ottenere una nuova console senza dover pagare necessariamente l'intera somma sul momento, ma bisogna considerare alcuni aspetti peculiari.

Il servizio per ora si trova solo in UK, ma non è escluso che venga esteso anche in altri paesi. Potrebbe essere paragonato al sistema All Access di Xbox, che ha avuto anch'esso una diffusione graduale a partire da alcuni paesi in cui è stato inizialmente sperimentato, ma c'è una differenza fondamentale in quanto quello Microsoft è effettivamente un servizio di acquisto a rate, mentre questo di Sony è semplicemente un noleggio.

In base alle possibilità offerte al momento, è possibile attivare il noleggio per 12, 24 o 36 mesi ma, in ogni caso, al termine del contratto non si possiede l'hardware noleggiato, che va dunque restituito, cosa che potrebbe limitare fortemente l'attrattiva.