Un leak svela le specifiche tecniche di Motorola Edge 60

Un leak trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe messo in mostra alcune immagini promozionali e le relative specifiche tecniche di Motorola Edge 60 , il modello standard della nuova serie di smartphone che andrà ad accompagnare i già usciti Motorola Edge 60 Fusion e Motorola Edge 60 Stylus: scopriamole insieme nel dettaglio.

Quando uscirà Motorola Edge 60

Non conosciamo al momento un preciso periodo d'uscita per il nuovo Motorola Edge 60, che potrebbe essere annunciato il prossimo 24 aprile, in occasione dell'evento di presentazione della serie Razr 60.

Motorola Edge 60

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.