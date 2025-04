Xbox lancerà 7-8 giochi nell'arco di poco più di un mese, molti anche su PS5: sono troppi?

Recentemente Xbox si è mostrata particolarmente attiva nel lanciare nuovi giochi . Anzi, iperattiva, considerando che nell'arco di poco più di un mese ne lancerà ben 7, 8 se contiamo anche Clair Obscur: Expedition 33, di cui gestisce il marketing e che arriverà da subito su Game Pass. Moltissimi anche i giochi in arrivo su piattaforme diverse da PC e Xbox Series X e S, per inciso PlayStation 5 .

Tanti lanci

Stiamo parlando di una situazione abbastanza complessa dal punto di vista editoriale, vista la quantità di lanci multipiattaforma. Di base: dall'8 aprile, che ha visto il lancio di South of Midnight, al 15 maggio, in cui uscirà DOOM: The Dark Ages, Microsoft lancerà:

Come avete potuto leggere, parliamo di un calendario davvero fitto, cui seguirà un periodo più tranquillo, almeno in fatto di lanci. A giugno l'attività di Xbox si concentrerà sulla presentazione di nuovi giochi, con uno showcase dedicato e vari eventi, e nei mesi successivi non mancheranno altri arrivi sul mercato, tra titoli già annunciati e altri che potrebbero esserlo a sorpresa. Visti anche i giochi già usciti nei primi mesi dell'anno, come Avowed, ci troviamo di fronte davvero a una line up ricchissima, forse un po' troppo per garantire a tutti una chance di successo?