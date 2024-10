Svelate le dimensioni di Dragon Ball: Sparking! Zero su PS5 e le date del preload standard e in early access

Ormai mancano davvero pochissimi giorni al lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero e come da prassi l'account X PlayStation Game Size ha condiviso i dettagli sulle dimensioni della versione PS5 del nuovo picchiaduro di Bandai Namco e le date per l'inizio del preload delle versioni standard e quello in accesso limitato con Deluxe ed Ultimate Edition.

Andiamo con ordine. Stando a quanto segnalato, Dragon Ball: Sparking! Zero avrà un peso di 27,025 GB. Questo dato si riferisce alla versione 1.002.002 quindi con già applicata una o più patch correttive, con le dimensioni esatte che potrebbero variare leggermente da qui al lancio. Per quanto riguarda le altre versioni, i requisiti PC parlano di 29 GB di spazio necessario, mentre Xbox Store indica 31,19 GB.