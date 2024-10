L'elenco dei Trofei e obiettivi di Dragon Ball! Sparking Zero è trapelato in rete

In totale parliamo di 50 trofei , di cui 36 di bronzo, 11 d'argento, 2 d'oro e l'immancabile Platino. Eviteremo di riportare l'intera lista per non rischiare che subiate spoiler (sì, la storia di Dragon Ball Z la conoscete praticamente tutti, ma magari non quella di Super). Vi indichiamo però in linea di massima cosa potete aspettarvi.

A pochi giorni dal lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero il portale PowerPyx ha pubblicato la probabile lista completa dei Trofei e obiettivi ottenibili nel gioco, che a quanto pare terranno impegnati a lungo i giocatori per decine e decine di ore.

Tante battaglie online e Titoli da collezionare

Partiamo subito da una potenziale brutta notizia: se non avete interesse o voglia di cimentarvi nel multiplayer non potrete ottenerli tutti, dato che tre obiettivi chiedono di combattere in 3 / 10 / 100 battaglie online.

Goku in versione Dragon Ball GT

La maggior parte degli altri trofei invece si sbloccano semplicemente progredendo nei vari capitoli della modalità storia, sbloccando almeno 50 personaggi (considerando che in totale sono 182 non sarà un problema) e oggetti abilità, accumulando Zenny ed evocando le varie versioni del Drago Shenron e Polunga. Niente di troppo complicato, almeno sulla carta, ma sicuramente sbloccarli tutti richiederà tempo. L'unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal trofeo d'argento "Title Collector" che richiede di sbloccare 100 Titoli, che al momento non è chiaro se sono legati alle modalità sigleplayer, multiplayer o entrambe. Volendo potrete leggere l'elenco completo degli obiettivi sul portale di PowerPyx a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! Zero sarà disponibile dall'11 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC. Nei giorni scorsi sono stati svelati i requisiti di sistema per PC ed è arrivata la conferma che il gioco non avrà il crossplay, almeno non al lancio.