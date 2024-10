L'autore di Dragon Quest si lamenta di chi ha mal tradotto e manipolato le sue parole a fini politici

Yuji Horii, l'autore della serie Dragon Quest , attualmente impegnato nella promozione di Dragon Quest III HD-2D Remake, e Kazuhiko Torishima, ex redattrice di Shonen Jump, hanno pubblicato un comunicato congiunto affermando che le loro recenti affermazioni sulla "censura" sono state mal tradotte e decontestualizzate , probabilmente a fini politici, visto che sono state usate per attaccare in particolare la cultura woke.

I due se la sono presa con la traduzione fatta da Valute News, che ha preso i commenti da una discussione molto più ampia, privandoli di contesto. Il video tradotto è stato nel frattempo rimosso da X, così come l'episodio di KosoKoso Hōsō Kyoku da cui è stato tratto, per evitare altri fraintendimenti.

Il comunicato parla proprio di una "traduzione errata di terze parti" che poi è stata diffusa come tale, e di un montaggio mirato delle affermazioni dei presenti, con chi parlava che è stato citato come se esprimesse un'opinione negativa su una specifica ideologia. Si afferma quindi che non era questo l'obiettivo originale di quanto detto, nonché il messaggio complessivo del video.

Il video montato ad arte è stato definito "diffamatorio", così come tutti quelli che lo hanno ripreso per affermare una certa tesi, usando come base la traduzione sbagliata. Quindi l'invito è quello di non continuare a usarlo o, quantomeno, di usarlo nel modo giusto, quindi senza manipolazioni mirate ad affermare una certa tesi, completamente falsa.

Questa non è la prima volta che vengono inventate o manipolate notizie per far passare una certa tesi. Pensate a quella del falso ricatto di Sweet Baby Inc. a Game Science, per avere un altro esempio.