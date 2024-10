Anche Google cede alle spunte blu: inizia la sperimentazione nelle ricerche

Google sta sperimentando una nuova funzionalità che potrebbe aiutare a identificare i siti web aziendali affidabili, nell'ottica di migliorare l'esperienza di ricerca degli utenti e a garantire la sicurezza online. Alcuni utenti hanno di recente notato la presenza di un badge di verifica blu accanto ai link di alcune aziende, come Meta, Apple e Microsoft, nei risultati di ricerca.

Questa nuova funzionalità sembra essere un'estensione del sistema BIMI (Brand Indicators for Message Identification) già utilizzato da Google per verificare i mittenti delle email in Gmail. Il badge blu, visualizzato accanto al link del sito web, indica che Google ha verificato l'autenticità dell'azienda, utilizzando una serie di segnali come la verifica del sito web, i dati del Merchant Center e le revisioni manuali.

La spunta blu vicino al link del sito Apple e la descrizione della funzione

Al passaggio del mouse sopra il badge di verifica, viene visualizzato un messaggio che informa l'utente che Google ritiene che l'azienda sia autentica. Questa informazione può aiutare gli utenti a evitare di cliccare su link falsi o fraudolenti, che potrebbero portare a siti web progettati per rubare dati personali o diffondere malware.

La sperimentazione è attualmente limitata a un piccolo numero di utenti e non è chiaro quando o se la funzionalità verrà implementata a livello globale. Tuttavia, rappresenta un passo interessante nella lotta contro le frodi online e nella protezione degli utenti.

L'introduzione di un sistema di verifica dei siti web in Google Search potrebbe infatti avere un impatto significativo sulla sicurezza online, o almeno sulla percezione di sicurezza degli utenti. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. E a proposito di novità, è notizia recente che Google porta l'intelligenza artificiale in ogni angolo del tuo Android con Google Extensions.