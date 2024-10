Dopo le prime recensioni di Silent Hill 2 Remake, molti stanno facendo le loro scuse e Bloober Team

In rete sono molti che stanno facendo le loro scuse a Bloober Team , dopo l'uscita delle recensioni di Silent Hill 2 Remake, che parlano di un ottimo gioco . Di fronte alle valutazioni ricevute, decisamente alte, in tanti hanno deciso di rivedere le loro posizioni e hanno voluto esprimere un certo rammarico per averlo giudicato negativamente prima del tempo.

Reazioni eccessive basate su pregiudizi

Ad esempio questo lungo post sul forum NeoGaf è tutto dedicato a complimentarsi con il team di sviluppo e a scusarsi per certe reazioni smodate di fronte al primo materiale mostrato.

"Spero che la gente di Bloober team legga qui" ha esordito l'autore del post, CityHunter1981, per poi spiegare:"Io e moltissime altre persone dobbiamo chiedergli scusa..." Il nostro giustifica gli attacchi portati alla cieca contro gli sviluppatori affermando che temeva che il gioco sarebbe stato pessimo, stando ai primi video mostrati. A lui si sono accodati decine di altri utenti, che hanno espresso sentimenti analoghi.

Qualcosa di simile è accaduto anche sul forum ResetEra, dove però è stato ricordato come molti abbiano fatto delle polemiche assurde per l'aspetto dei personaggi, sfociate in vere e proprie manifestazioni d'odio: "Alcuni sviluppatori o giochi hanno addosso un vero e proprio stigma. Che sia giustificato o no, la gente lo usa per lasciarsi andare alla cattiveria, condannare i progetti futuri e spargere odio. Anche persone che non hanno toccato i loro giochi si sentono in diritto di spargere odio e sfiducia."

Sono i cari e vecchi pregiudizi, quelli per cui si parla male di qualcuno anche se non lo si conosce o non si conosce ciò che ha fatto, solo per fondersi con la massa, e per cui si condannano persone, financo popoli, per sentito dire e per sfogare frustrazioni che con loro non hanno niente a che fare. Niente che l'essere umano non abbia sempre fatto, insomma.

Comunque sia tutto è bene quel che finisce bene. Se volete farvi un'idea del gioco potete leggere la nostra splendida recensione.