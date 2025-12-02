Xbox Game Pass perderà sei giochi a metà dicembre, tra cui uno molto noto: vediamo di cosa si tratta

In attesa dell'annuncio sui nuovi titoli in arrivo, intanto l'app ufficiale Xbox ha comunicato che il Game Pass perderà sei giochi a metà dicembre, secondo la classica rotazione del catalogo, tra i quali troviamo anche un titolo molto noto.

Anche in questo caso, l'annuncio sulle uscite di scena arriva con un certo anticipo, consentendo, nel caso interessino, di concentrarci sui giochi che stanno per lasciare il servizio prima che la rimozione avvenga, ma è anche possibile semplicemente acquistarli sfruttando lo sconto che caratterizza i titoli appartenenti al catalogo.

A questo giro spicca particolarmente la presenza di Hollow Knight, il primo capitolo della serie, che rimane uno dei titoli indie più amati da buona parte del pubblico e la sua uscita di scena si farà sentire, nonostante sia stato già affiancato dal lancio di Hollow Knight Silksong direttamente nel Game Pass.