Xbox Game Pass perderà sei giochi a metà dicembre, tra cui uno molto noto: vediamo di cosa si tratta

In attesa dell'annuncio sui nuovi titoli in arrivo, intanto l'app ufficiale Xbox ha comunicato che il Game Pass perderà sei giochi a metà dicembre, secondo la classica rotazione del catalogo, tra i quali troviamo anche un titolo molto noto.
Anche in questo caso, l'annuncio sulle uscite di scena arriva con un certo anticipo, consentendo, nel caso interessino, di concentrarci sui giochi che stanno per lasciare il servizio prima che la rimozione avvenga, ma è anche possibile semplicemente acquistarli sfruttando lo sconto che caratterizza i titoli appartenenti al catalogo.
A questo giro spicca particolarmente la presenza di Hollow Knight, il primo capitolo della serie, che rimane uno dei titoli indie più amati da buona parte del pubblico e la sua uscita di scena si farà sentire, nonostante sia stato già affiancato dal lancio di Hollow Knight Silksong direttamente nel Game Pass.
La lista dei partenti
I sei giochi in uscita verranno rimossi il 15 dicembre, secondo lo schema standard della rotazione dei titoli nel catalogo del Game Pass, dunque ci sono ancora quasi due settimane per poterli comunque sfruttare, e alcuni di questi possono forse essere conclusi per tempo.
In generale si tratta di titoli alquanto interessanti per vari motivi e adatti a gusti differenti, dunque teneteli in considerazione. Ecco l'elenco dei giochi che lasceranno il Game Pass a metà dicembre 2025:
- Cataclismo
- Hollow Knight: Voidheart Edition
- Mortal Kombat 11
- PAW Patrol World
- Still Wakes the Deep
- Wildfrost
Molto interessante anche l'avventura horror Still Wakes the Deep, che può forse essere conclusa con una certa agilità in questi giorni, mentre un'uscita di scena importante è anche quella del picchiaduro Mortal Kombat 11.
Nel frattempo, ricordiamo che l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass dovrebbe arrivare a giorni, forse anche oggi o domani nel primo pomeriggio, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.