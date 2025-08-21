Deep Rock Galactic: Survivor arriva su Xbox Series X|S direttamente nel Game Pass, ecco la data d'uscita

Il gioco, una variante in stile sparatutto survival del precedente Deep Rock Galactic, arriverà dunque su Xbox contemporaneamente al lancio su Steam e potrà essere scaricato e giocato gratuitamente dagli abbonati al servizio Xbox Game Pass, probabilmente per quanto riguarda il tier Ultimate, anche se la questione non è specificata.

Il publisher Ghost Ship Publishing e il team di sviluppo Funday Games hanno annunciato il prossimo arrivo di Deep Rock Galactic: Survivor su Xbox Series X|S , con lancio previsto direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass , fissato per il 17 settembre.

Un'affinità elettiva con Game Pass

Evidentemente, i risultati raggiunti con il capitolo precedente su Game Pass hanno spinto Funday Games a replicare l'iniziativa e lanciare anche questa sorta di spin-off direttamente all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft.

Deep Rock Galactic: Survivor è stato lanciato in accesso anticipato su PC il 14 febbraio del 2024 e da lì in poi ha raggiunto dei notevoli risultati, portando gli sviluppatori ad espandere e arricchire in maniera esponenziale il gioco.

Deep Rock Galactic: Survivor è una nuova esperienza roguelike per giocatore singolo ambientata nel particolare universo dell'originale, che mischia fantasy e fantascienza.

"I nani abbastanza coraggiosi possono scegliere una delle quattro classi, ognuna con Mod di Classe per una maggiore personalizzazione, e diventare un esercito di un solo nano, respingendo orde di insetti orribili in un gameplay avvincente in stile survival".