Deep Rock Galactic: Survivor arriva su Xbox Series X|S direttamente nel Game Pass, ecco la data d'uscita

Il publisher Ghost Ship Publishing e il team di sviluppo Funday Games hanno annunciato il prossimo arrivo di Deep Rock Galactic: Survivor su Xbox Series X|S, con lancio previsto direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, fissato per il 17 settembre.
Il gioco, una variante in stile sparatutto survival del precedente Deep Rock Galactic, arriverà dunque su Xbox contemporaneamente al lancio su Steam e potrà essere scaricato e giocato gratuitamente dagli abbonati al servizio Xbox Game Pass, probabilmente per quanto riguarda il tier Ultimate, anche se la questione non è specificata.
In effetti, la scelta rappresenta una prosecuzione della politica intrapresa già per il titolo precedente, visto che anche Deep Rock Galactic venne lanciato su Game Pass, ottenendo un notevole successo vista la quantità di giocatori raggiunta.
Un'affinità elettiva con Game Pass
Evidentemente, i risultati raggiunti con il capitolo precedente su Game Pass hanno spinto Funday Games a replicare l'iniziativa e lanciare anche questa sorta di spin-off direttamente all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft.
Deep Rock Galactic: Survivor è stato lanciato in accesso anticipato su PC il 14 febbraio del 2024 e da lì in poi ha raggiunto dei notevoli risultati, portando gli sviluppatori ad espandere e arricchire in maniera esponenziale il gioco.
Deep Rock Galactic: Survivor è una nuova esperienza roguelike per giocatore singolo ambientata nel particolare universo dell'originale, che mischia fantasy e fantascienza.
"I nani abbastanza coraggiosi possono scegliere una delle quattro classi, ognuna con Mod di Classe per una maggiore personalizzazione, e diventare un esercito di un solo nano, respingendo orde di insetti orribili in un gameplay avvincente in stile survival".