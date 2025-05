Tomb Raider ritorna come flipper per Pinball FX: Croft Manor si riempie di sfere d'acciaio

Zen Studios ha annunciato che presto Croft Manor si riempirà di sfere d'acciaio. In che senso? Lara Croft e la serie Tomb Raider stanno per diventare i protagonisti di due nuovi flipper per Pinball FX, in arrivo su PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC a partire dal 19 giugno 2025. I due tabelloni si chiameranno: Le avventure di Lara Croft e I segreti di Croft Manor.