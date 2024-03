Outward: Definitive Edition per Nintendo Switch disponibile, per una Pasqua harcore

Outward: Definitive Edition è ora disponibile anche per Nintendo Switch. Si tratta di un gioco di ruolo a mondo aperto decisamente ostico, che renderà la vostra Pasqua decisamente hardcore. Per festeggiare è stato pubblicato anche un nuovo trailer:

Outward: Definitive Edition fu originariamente lanciato nel 2022 per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Offriva molti miglioramenti rispetto al gioco base, tra revisioni dell'interfaccia del gioco e integrazione dei due DLC ufficiali: The Soroboreans e The Three Brothers. Naturalmente anche la versione Nintendo Switch è completa di tutto.

Outward: Definitive Edition è uno di quei giochi di ruolo che punta moltissimo sulla narrativa emergente, lasciando al giocatore la quasi totale libertà di esplorazione e di risoluzione dei problemi. Giocabile in single player, è anche affrontabile in cooperativa online o locale, insieme a un altro giocatore.

Outward permette di esplorare dei luoghi davvero esotici e affascinanti

Proprio recentemente è stato annunciato il seguito ufficiale del gioco, Outward 2, di cui ancora non si è visto moltissimo ma che già sappiamo arriverà su PC e console.