Microsoft e OpenAI lavorano a 'Stargate': un supercomputer per l'intelligenza artificiale

Secondo quanto riferito da The Information, questo progetto sarebbe diviso in cinque fasi progressive e le compagnie sarebbero al momento nella terza fase, dunque si tratterebbe di una lavorazione già ben avviata, ma il lancio di Stargate sarebbe previsto solo alla fine di tutto questo.

Come riferito da Reuters, Microsoft e OpenAI hanno investito 100 miliardi di dollari nella costruzione di un nuovo progetto di data center, che comprende anche lo sviluppo di questo Stargate, che sarebbe un computer di nuova concezione progettato per sfruttare in gran parte il machine learning.

All'interno di ulteriori investimenti ciclopici sull'intelligenza artificiale è prevista anche la costruzione di " Stargate ", un supercomputer basato sull'IA in sviluppo presso Microsoft e OpenAI , come nuovo passo sostanziale nell'evoluzione della tecnologia.

Insieme a un data center da 100 miliardi di dollari

Microsoft e OpenAI continuano la collaborazione per il futuro

Considerando le tempistiche complessive, Stargate dovrebbe entrare in funzione nel 2028, ma questo dipende anche dai tempi di lavorazione delle nuove versioni del modello LLM di OpenAI: in sostanza, la prerogativa è che la compagnia raggiunga il lancio di GPT-5 entro una certa data, per poi dare definitivamente il via libera al supercomputer.

Considerando che quest'ultima dovrebbe essere pronta entro il 2025, in ogni caso, il ruolino di marcia sembra realistico. Non ci sono informazioni precise su come sia costruito questo hardware avveniristico.

Microsoft ha già realizzato nel 2020 un suo supercomputer per supportare OpenAI, incentrato su Azure e sull'utilizzo di decine di migliaia di acceleratori NVIDIA A100, ma non è detto che Stargate sia destinato a seguire la stessa strada.

In particolare, non è certo che la collaborazione con NVIDIA su questo fronte sia destinata proseguire anche per il nuovo progetto, considerando che potrebbe funzionare su nuovi processori custom incentrati sull'IA che potrebbero arrivare anche da altri produttori, come AMD.