La seconda stagione di Test Drive Unlimited Solar Crown ha una data di avvio: vediamo i contenuti

I fan hanno dovuto attendere molto per mettervi le mani sopra, ma alla fine è arrivato, anche se Test Drive Unlimited Solar Crown non ha ottenuto un successo iniziale particolarmente elevato, o perlomeno non in linea con le speranze dell'editore Nacon e dello sviluppatore KT Racing. Questo non significa però che il gioco non continuerà a essere supportato e, infatti, i nuovi contenuti per la seconda stagione del gioco di guida sono in arrivo.

Su Twitter, Nacon ha annunciato che la seconda stagione di Test Drive Unlimited Solar Crown prenderà il via l'11 dicembre.