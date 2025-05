Il trailer con i riconoscimenti di DOOM: The Dark Ages conferma l'entusiasmo della critica

DOOM: The Dark Ages, la recensione dello sparatutto in prima persona di id Software

Infine, il gioco è stato descritto come "un trionfo a tutto tondo", "il miglior DOOM mai realizzato": giudizi che fanno capire molto bene lo spessore e le ambizioni di un episodio che ha convinto praticamente tutti , portando a casa valutazioni eccellenti.

Alcune testate hanno definito The Dark Ages il miglior shooter del 2025 , altre hanno parlato di un'esperienza "epica ed essenziale", sottolineando il fatto che si tratti di "una lezione magistrale di gameplay e design applicati al genere sparatutto".

Bethesda ha pubblicato il tradizionale trailer con i riconoscimenti di DOOM: The Dark Ages , che conferma il grande entusiasmo con cui la stampa internazionale ha accolto il nuovo capitolo della serie sparatutto, assegnandogli voti altissimi.

Un successo non solo di critica?

I primi numeri totalizzati da DOOM: The Dark Ages su Steam parlano di circa 30.000 giocatori contemporanei di picco: cifre magari non sensazionali, ma che vanno interpretate nell'ottica di un prodotto che è disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass.

Per quanto riguarda invece le vendite, in attesa di dati ufficiali abbiamo visto che DOOM: The Dark Ages ha conquistato la vetta della classifica UK e sarà interessante scoprire quali sono state le prestazioni del gioco nel mercato americano, da sempre molto affezionato a questo franchise.