Hooked on You, annunciato il dating sim con i sexy killer di Dead by Daylight

A sorpresa, Behaviour Interactive ha annunciato Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim e come suggerisce il titolo si tratta di un simulatore di appuntamenti grazie al quale potrete approfondire la conoscenza con "4 killer sexy da morire". Il lancio del gioco è previsto per quest'estate su PC via Steam, con l'annuncio che è stato accompagnato con un trailer che potrete visualizzare nel player qui sotto.

Hooked on You è realizzato in collaborazione con Psyop, lo studio che ha dato alla luce I Love You, Colonel Sanders!. Il gioco è ambientato nell'Isola dei Furiosi (un nome che è tutto un programma), una location balneare da sogno in cui vivremo giornate spensierate con lo Spettro, la Cacciatrice, lo Spirito e il Cacciatore, ovvero 4 killer di Dead by Daylight che sotto un aspetto minaccioso, nascondo in realtà un "grande desiderio di amore e romanticismo".

Come ogni buon dating sim che si rispetti potremo ovviamente flirtare con i killer per conquistare i loro cuori tenebrosi. Mal che vada ci scappa il morto.

Di seguito, la descrizione ufficiale di Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim:

"Hai mai desiderato farti un drink con lo Spettro? O magari, che so, portare fuori la Cacciatrice, passare del tempo con lo Spirito o scoprire che cosa fa davvero scattare il Cacciatore? Ora ne hai l'occasione! "

"Ti diamo il benvenuto sull'Isola dei Furiosi. I tuoi compagni sono quattro killer sexy da morire che, sotto un aspetto letale e minaccioso, nascondono un grande desiderio di amore e romanticismo. Flirta con loro, conquista i loro cuori e svela segreti oscuri. Troverai il vero amore, stringerai qualche amicizia o finirai tra le braccia... della morte? A te la scelta."

Che ne pensate, proverete a conquistare il cuore degli spietati killer di Dead by Daylight? Fatecelo sapere nei commenti.