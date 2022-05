Xbox: ID Software assume nuovi sviluppatori per giochi "action-FPS single player tripla A"

Come segnalato dall'insider Klobrille su Twitter, ID Software ha pubblicato ben 30 annunci di lavoro per assumere nuovi sviluppatori che collaboreranno a nuovi progetti, descritti come "action-FPS tripla A single player".

Tra le posizioni aperte troviamo quelle come Gameplay Designer, Lead AI Programmer, Level Designer, Producer e Combat Designer, quest'ultima già avvistata in rete a febbraio.

La descrizione cambia in base all'annuncio di lavoro. Ad esempio, per quello di Gameplay Designer si parla di realizzare "armi, IA, sistemi di progressione e meccaniche di gioco leader del settore per giochi action-FPS single player tripla A". Nella maggior parte dei casi è richiesta familiarità con i titoli più recenti di ID Software, tra cui DOOM e DOOM Eternal.

Sembra proprio dunque che ID Software si stia armando per i prossimi progetti. Tra questi potrebbero benissimo esserci dei nuovi giochi di DOOM e Quake, tra le ipotesi più scontate, ma non possiamo escludere a priori un'IP inedita o un nuovo Hexen, serie che sta particolarmente a cuore a Phil Spencer, il boss della divisione Xbox di Microsoft.

Rimanendo in tema, anche The Initiative e Crystal Dynamics stanno assumendo nuovo personale per i lavori sull'esclusiva Xbox Perfect Dark.