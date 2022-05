Deathverse: Let it Die, open beta in arrivo su PS5 e PS4, date, orari e link per il preload

GungHo Online Entertainment ha annunciato un'open beta in due fasi su PS5 e PS4 per Deathverse: Let it Die, lo spin-off free to play di Let it Die, la prima in programma per il 28 maggio e la seconda il 5 giugno.

La beta è aperta a tutti i giocatori PlayStation senza limiti di sorta. La prima fase si svolgerà dalle 22:00 di sabato 28 maggio fino alle 3:59 di domenica 29 maggio, mentre il secondo dalle 10:00 alle 15:59 di domenica 5 giugno. Il preload è disponibile già da ora sul PlayStation Store, potrete accedere alla beta di Deathverse: Let it Die per PS5 da qui e quella per PS4 da qui.

Il test servirà agli sviluppatori per mettere sotto stress i server di gioco ed eseguire tutti i test del caso. Non per niente il nome ufficiale è "Limited Time Open Beta: Destroy the server!". Chi parteciperà riceverà vari bonus. Nello specifico, riceverete il titolo speciale "Collaudatore" e l'espressione facciale "Posa T", mentre chi ha raggiunto il 4° piano della Torre di Barb in Let it Die, riceverà anche il titolo speciale "Senpai". Inoltre, se chi può partecipare alla beta sta giocando a Let it Die riceverà nel gioco la decalcomania premium "Zio M-2".

Il lancio di Deathverse: Let it Die è previsto per questa primavera su PS5 e PS4. Si tratta di un gioco d'azione e sopravvivenza online ambientato in un mondo distrutto centinaia di anni prima da un terrificante cataclisma conosciuto come "Furia Terrestre". Gli essere umani sopravvissuti ne sono usciti trasformati e per placare la loro sete di violenza è stato organizzato il programma televisivo "Death Jamboree", in cui i concorrenti si affrontano in scontri stilosi all'ultimo sangue per ottenere fama e ricchezze.