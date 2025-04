Cyberpunk 2077: Ultimate Edition su Nintendo Switch 2 si mostra in un nuovo video diario di CD Projekt RED

Si tratta di un video diario in cui gli sviluppatori di CD Projekt RED spiegano diversi aspetti del gioco in questione, presentando la storia e l'ambientazione di Night City, oltre a diverse caratteristiche del gioco di ruolo d'azione in prima persona.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è protagonista di un nuovo video della serie "Creator's Voice", incentrato sull'elaborazione di questa nuova versione per Nintendo Switch 2 , con il celebre RPG fantascientifico finalmente in arrivo sulla console della casa di Kyoto.

Le caratteristiche della versione Switch 2

Tra gli elementi inediti presenti nella versione Nintendo Switch 2 di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, per esempio, c'è la possibilità di utilizzare i Joy-Con sfruttando i sensori di movimento, e per esempio muoverne uno come se si impugnasse una spada per attaccare con la katana, cosa che dona un nuovo senso di immersione nel gioco.

Viene inoltre descritto il supporto per la console in portabilità con la grafica ottimizzata per il nuovo schermo LCD integrato in Nintendo Switch 2 e lo sfruttamento del VRR, cosa che rende Cyberpunk 2077, secondo gli sviluppatori, particolarmente godibile in questa modalità.

Annunciato durante il Nintendo Direct dedicato alla nuova console in questione, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà disponibile per questa dal 5 giugno 2025, ovvero il giorno di lancio di Nintendo Switch 2, di cui rappresenterà dunque un gioco importante nella lineup di lancio.