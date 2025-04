Cyberpunk 2077 è in arrivo su Nintendo Switch 2 al lancio con la Ultimate Edition

Durante il Nintendo Direct di oggi CD Projekt RED ha annunciato che Cyberpunk 2077 è in arrivo su Nintendo Switch 2 con la Ultimate Edition: un'edizione che include sia il gioco base che l'espansione Phantom Liberty, e che sarà disponibile dal 5 giugno.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli, ma l'action RPG sviluppato dal team polacco ha bisogno di ben poche presentazioni, visto lo straordinario successo che ha riscosso su PC, PlayStation e Xbox, pur al netto delle feroci polemiche legate alla qualità delle versioni per PS4 e Xbox One.

Nella campagna di base di Cyberpunk 2077 vestiremo i panni di V, un mercenario che si guadagna da vivere nello scenario futuristico ma decadente di Night City e che un giorno accetta un incarico che si rivela troppo complicato e rischioso, con conseguenze drammatiche.