Su Steam c'è Distant Space 2 in regalo, ma dovete sbrigarvi a riscattarlo

È la vigilia di Natale, quindi sarete tutti in attesa dei vostri regali. Fatevene un altro riscattando un gioco gratuito su Steam. Si chiama Distant Space 2, è un clone di Space Invaders, e potete averlo senza spendere niente , quantomeno fino al giorno di Natale, quando l'offerta dovrebbe finire. Non si tratta di un titolo particolarmente costoso già di suo, considerando che normalmente può essere acquistato per 0,99 euro, ma gratis toglie il pensiero di fare qualsiasi valutazione in merito .

Piccolo ma simpatico

Considerate che si tratta di un gioco molto piccolo, sviluppato dallo studio indipendente PixelMouse, formato da una sola persona, quindi non aspettatevi chissà cosa. Comunque sia, molti di quelli che ci hanno giocato lo hanno trovato una bella esperienza economica, considerando che ha l'80% delle più di 500 recensioni ricevute su Steam con segno positivo, per una media complessiva Molto positiva. Il che non è davvero male, considerando tutto.

Distant Space 2 in azione

Detto in numeri, Distant Space 2 è composto da 26 livelli, in cui affronterete tanti nemici generici e 3 boss unici. Il gameplay viene definito "dinamico", mentre la configurazione per farlo girare è a portata di tostapane, considerando che è un gioco del 2017 che richiede un processore da 1 GHz con 2GB di RAM e Windows 7.

Se vi interessa, potete riscattare Distant Space 2 da Steam. Se volete altri giochi gratuiti, c'è un DLC di Dark and Darker da prendere su Epic Games Store.