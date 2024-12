In Giappone è in crescita il numero di giocatori che usa più piattaforme

Il CESA Game Industry Report 2024 è stato pubblicato il 20 dicembre e ha svelato che nel 2023 il numero di giocatori in Giappone ha raggiunto i 55,5 milioni, il più alto degli ultimi 5 anni. Inoltre, le persone che giocano su più di una piattaforma sono passate da 5,9 milioni dell'anno precedente a 7,3 milioni nel 2023, con un incremento di circa il 18%.

Stando al rapporto annuale stilato da CESA, l'associazione di categoria del settore videoludico giapponese, i giocatori dell'arcipelago sono sempre più propensi a giocare su più piattaforme , in particolare console, dispositivi mobile e PC .

Statistiche sui giocatori giapponesi

Il sondaggio ha analizzato un campione di 76,2 milioni di persone di età compresa tra 5 e 59 anni. Di queste, 55,5 milioni hanno dichiarato di giocare ai videogiochi. Il settore più popolare è risultato essere quello mobile, con 43,5 milioni di utenti, seguito da quello console (29,7 milioni) e PC (14,4 milioni). Un numero significativo di utenti, circa 13 milioni, gioca sia su dispositivi mobile che su console. Oltre 7 milioni di persone hanno dichiarato di giocare su mobile, PC e console. Insomma, l'epoca in cui le console erano la forza videoludica dominante del paese è ormai lontanissima.

Un grafico che mostra le tendenze videoludiche dei giocatori giapponesi. Gli utenti di giochi mobile sono indicati in verde, i giocatori console in blu e i giocatori PC in giallo.

Lo studio, fatto a campione, potrebbe nascondere dei dati ancora più alti, per quantità di giocatori nel territorio e utilizzo di più piattaforme, comunque sia è da considerarsi più che attendibile nelle indicazioni che fornisce sul mondo dei videogiochi giapponese. In generale, è chiaro che la tendenza al multipiattaforma sia in aumento, con il mondo mobile che primeggia su tutti gli altri, grazie alla diffusione degli smartphone.

Ad andare molto bene è stato anche il mercato PC, cresciuto del 25% nel 2023, con Steam, la piattaforma di gioco per PC per eccellenza, che è sempre più popolare. Per dire, nel 2023, gli utenti di lingua giapponese su Steam hanno superato quelli di lingua tedesca e francese. Secondo i dati più recenti, risalenti a novembre 2024, il giapponese è la sesta lingua più utilizzata su Steam, con il 2,91% degli utenti.