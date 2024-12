Un gioco LEGO per Nintendo DS mai pubblicato è ora in vendita su Ebay

La storia dei videogiochi è fatta anche di progetti cancellati o di altri, praticamente pronti, ma mai pubblicati. Di solito questi ultimi, quando emergono, passano per le mani di persone dedite al recupero dei giochi storici, che poi li rendono disponibili per tutti. Non è il caso di LEGO Battle: Castles per Nintendo DS , probabilmente una variante di LEGO Battles , che invece è stato messo in vendita su eBay ed è stato rapidamente acquistato solo pochi giorni dopo la pubblicazione dell'asta, da qualcuno che era a conoscenza della rarità del gioco, prezzato 950 dollari.

Da preservare

Evidentemente anche il venditore sapeva bene di cosa si trattava tanto da stimarne con accortezza il valore di mercato. Come avrete capito, si tratta di un gioco LEGO mai pubblicato per Nintendo DS. È stato venduto il 19 dicembre a un acquirente sconosciuto, che molti sperano caricherà i file del gioco online per preservarli, poiché questa è una delle poche versioni fisiche conosciute del gioco mai realizzate.

La cartuccia di LEGO Battles: Castles

LEGO Battles: Castles fu sviluppato da Hellbent Games nel 2009. Nessuno sa con certezza quanto sia completa la versione andata in vendita e quanto sia effettivamente giocabile, a parte l'acquirente e gli sviluppatori originali, che però non sono ancora intervenuti nel merito.

Osservando più da vicino alcune immagini pubblicate dal venditore, parrebbe che a essere fruibili siano solo i primi livelli, ma non c'è certezza in merito. La cartuccia venduta, comunque, non è definitiva. Il venditore di suo ha in stock un'ampia selezione di kit di sviluppo e cartucce di lavorazione dell'era DS. Evidentemente ha qualche aggancio che gli consente di mettere le mani su questo rarissimo materiale.

Per il resto, non ci resta che da aspettare per vedere se i file di LEGO Battles: Castles arriveranno in rete, diventando accessibili a tutti.