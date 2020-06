Ys IX: Monstrum Nox, un periodo di uscita su PC, PS4 e Nintendo Switch e un trailer

Ys IX: Monstrum Nox ha infine un periodo di uscita in occidente su PC, PS4 e Nintendo Switch e un nuovo trailer, tornato a mostrarsi nel corso dell'evento New Game+ Expo di oggi, con NIS America che ha annunciato l'arrivo nel 2021 in occidente.

Si tratta del nono capitolo della storica serie di JRPG da parte di Falcom, che mette in scena la storia del famoso avventuriero Adol "the Red" Christin e del suo compagno Dogi nella città di Baldug, annessa all'Impero Romunico.

Mentre Adol è in prigione, incontra una misteriosa donna di nome Aprilis che lo trasforma in un Monstrum, un essere con doni soprannaturali e il potere di esorcizzare i mostri. Ora, Adol deve allearsi con i suoi compagni Monstrum per respingere le temibili minacce che emergono da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox, oltre a svelare i misteri della maledizione del Monstrum e la verità dietro i disordini all'interno di Balduq.

Ys IX: Monstrum Nox ci mette nei panni di uno dei sei famigerati Monstrum, ovvero combattenti con poteri e caratteristiche mostruose, ognuno con i propri doni unici che conferiscono abilità come scalare pareti trasparenti o rilevare oggetti nascosti per proteggere la città da creature oscure.

Il mondo di gioco è incentrato sulla grande città di Baldug, da dove partono numerose missioni per aiutare i cittadini, oltre alla possibilità di entrare nel Grimwald Nox per sconfiggere le minacce a Balduq. Il gameplay si basa peraltro su alcune meccaniche familiari agli appassionati della serie, come Flash Dodge e Flash Guard, che consentono di superare i nemici, mentre nuove aggiunte come i Doni e la Boost Mode aumentano ulteriormente la capacità di combattimento.