Alaloth: Champion of the Four Kingdoms, publisher e sviluppatori prendono posizione sul caso Avellone

Il publisher All In! Games e lo sviluppatore Gamera Interactive hanno preso ufficialmente posizione sul caso di accuse di molestie sessuali che ha travolto Chris Avellone. Avellone ha collaborato alla creazione della parte narrativa di Alaloth: Champion of the Four Kingdoms.

In questo caso non si parla di collaborazione interrotta, perché il realtà il lavoro di Avellone su Alaloth si è concluso più di un anno fa. Comunque sia il comunicato ufficiale è abbastanza chiaro sull'argomento:

"Il lavoro di Chris Avellone su Alaloth: Champion of the Four Kingdoms si è concluso molto prima che la scorsa settimana fossero condivise le accuse di abuso. All In! Games prende con grande serietà questioni come gli abusi ed è contro i presunti comportamenti che sono accaduti. Noi siamo con coloro che condividono le loro storie rendendo la nostra industria un luogo migliore."

Come saprete, Chris Avellone è stato accusato di presunte molestie su Twitter. Altri studi, con cui stava ancora collaborando, hanno annunciato di aver interrotto i rapporti con il noto autore, cui dobbiamo capolavori assoluti ancora oggi molto amati come Planescape: Torment e Mask of the Betrayer.