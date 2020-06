Epic Games Store: la campagna Vault con GTA 5 è stata un immenso successo

La campagna Vault dell'Epic Games Store, quella con cui tra gli altri è stato regalato anche GTA 5, è stata un immenso successo e ha attirato milioni di nuovi utenti nel negozio di Epic Games. Ci saremmo stupiti del contrario, visti i regali fatti ai videogiocatori.

Avviata il 13 maggio e conclusa il 18 giugno, la campagna Vault ha visto un PCCU (Peak Concurrent Users) di 13 milioni di utenti, con un MAU (Monthly Active Users) superiore ai 61 milioni. Le promozioni attuate comprendevano non solo dei giochi tripla A in regalo, come il già citato GTA 5, o la collection dei Borderlands, Ark: Survival Evolved, Civilization 6 e altri, ma anche dei saldi particolarmente apprezzati dai giocatori che consentivano di sommare dei voucher da 10€ agli sconti già in atto.

Epic Games è soddisfattissima del risultato, che è andato oltre quanto sperato. La platea dei potenziali acquirenti dei giochi in vendita nel negozio è enormemente cresciuta, diventando un concorrente ancora più temibile per Steam e per tutti gli altri negozi digitali per PC.