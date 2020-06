The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 ha una data di uscita in Europa e un nuovo trailer

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 è tornato a farsi vivo nel corso dell'evento New Game+ Expo andato in scena nelle ore scorse, con una data di uscita per quanto riguarda l'occidente e in particolare l'Europa, ovvero il 27 ottobre 2020.

La data in questione riguarda la versione PS4, mentre le versioni per PC e Nintendo Switch arriveranno in seguito, senza ancora una data precisa, ma previste per il 2021.

La storia racconta dell'Erebonian Empire che si ritrova sull'orlo di una guerra enorme e impegnativa, a breve distanza dagli eventi di Trails of Cold Steel 3 e gli eroi di Class VII si ritrovano coinvolti per cercare di fermare lo strapotere dell'Impero.

L'eroe istruttore dell'Erebonian Civil War, Sean Schwarzer, è apparentemente scomparso e adesso tocca ai cadetti di Class VII, ancora senza grande esperienza in battaglia, guidare la resistenza contro un esercito gigantesco.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 dovrebbe rappresentare la conclusione della saga e, per l'occasione, presenta un grande Reunion di personaggi, con tutti gli eroi di Class VII riuniti insieme alla Crossbell's Special Support Section e agli eroi di Lberl.

Anche il sistema di combattimento dovrebbe rappresentare la summa della serie, ancora più rifinito e profondo rispetto a quanto visto in precedenza, con la possibilità di utilizzare anche mech da combattimento per effettuare attacchi devastanti, utilizzando le Lost Art e la magia Orbal in grado di fornire diverse altre possibilità in battaglia.

Vediamo dunque il nuovo trailer diffuso oggi da NIS America per The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4.