Devolver Digital ha annunciato Big Fan, la sua nuova etichetta che si occuperà di giochi su licenza

Di cosa si occuperà?

La spiegazione tecnica, se così la vogliamo chiamare, viene data subito dopo: "Si tratta di una nuova divisione editoriale di Devolver Digital, che collabora con proprietà mediatiche di partner come Disney, Dark Horse Comics e HBO, nonché con team di sviluppo indie di primo livello che siamo sicuri apprezzerete."

Attualmente Big Fan non ha giochi annunciati in arrivo. Comunque sia ha già un suo portfolio, visto che la casa madre gli ha associato tre giochi già sul mercato, che rientrano nel campo di azione dell'etichetta: Hellboy Web of Wyrd, Reigns: Game of Thrones e John Wick Hex.

Dal sito ufficiale, appena lanciato, apprendiamo che presto ci saranno anche delle presentazioni di nuovi giochi, promessa che viene ribadita dal comunicato di annuncio.Purtroppo non ci sono dettagli in merito, quindi non ci resta che aspettare di saperne di più, nella speranza di vederli al più presto.