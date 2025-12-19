0

Cosa regalare a chi non ama il Natale? Ovviamente il videogioco del Grinch in offerta su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto sul videogioco dedicato ad uno dei personaggi natalizi più iconici: Il Grinch.

19/12/2025
THE GRINCH AVVENTURE NATALIZIE: EDIZIONE FESTE E DISPETTI

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una curiosa promozione su un gioco sicuramente a tema natalizio come pochi altri: The Grinch Avventure Natalizie: Edizione Feste e Dispetti viene messo in sconto del 25% e viene venduto al suo minimo storico sulla piattaforma, 29,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner qui sotto: The Grinch Avventure Natalizie: Edizione Feste e Dispetti invita grandi e piccoli a vivere un'esperienza divertente e colorata ambientata nel magico mondo di Chi-Non-So. Il gioco permette di esplorare liberamente i dintorni più iconici dell'universo del Grinch: dal vivace villaggio al municipio, passando per le misteriose grotte del Grinch, fino ai laghi ghiacciati e alle fognature nascoste.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay punta sulla varietà e sull'azione. I giocatori possono volare con il jetpack, eseguire acrobazie spettacolari, scivolare sullo snowboard o correre a tutta velocità in slitta, sfruttando numerosi gadget personalizzabili che rendono ogni avventura unica. Ogni mezzo aggiunge dinamismo all'esplorazione.

8114P0Mhqzl Ac Sl1500

Le missioni con vista dall'alto aggiungono un tocco strategico: usando il paracadute di Max, sarà possibile osservare l'ambiente dall'alto, individuare collezionabili nascosti e affrontare i nemici con un vantaggio tattico. L'attenzione ai dettagli premia i giocatori più curiosi. Completando le sfide, raccogliendo cibo e regali, si sbloccano nuove ricompense come puzzle, opere artistiche e accessori esclusivi.

