Cosa regalare a chi non ama il Natale? Ovviamente il videogioco del Grinch in offerta su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una curiosa promozione su un gioco sicuramente a tema natalizio come pochi altri: The Grinch Avventure Natalizie: Edizione Feste e Dispetti viene messo in sconto del 25% e viene venduto al suo minimo storico sulla piattaforma, 29,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner qui sotto: The Grinch Avventure Natalizie: Edizione Feste e Dispetti invita grandi e piccoli a vivere un'esperienza divertente e colorata ambientata nel magico mondo di Chi-Non-So. Il gioco permette di esplorare liberamente i dintorni più iconici dell'universo del Grinch: dal vivace villaggio al municipio, passando per le misteriose grotte del Grinch, fino ai laghi ghiacciati e alle fognature nascoste.