Black Panther 3 avrà Denzel Washington nel cast: l'attore fa il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe

Washington non ha mai preso parte ad altri film Marvel o a pellicole di super-eroi in generale, dunque rappresenta un momento particolare della sua lunga carriera, che l'ha portato anche a vincere il premio Oscar.

Il celebre attore ha annunciato la sua presenza in Black Panther 3 nel corso di un'intervista pubblicata sulla scia del press tour legato a Il Gladiatore 2 , ma non ha espanso ulteriormente la questione, limitandosi a dire che farà parte del film e che "A questo punto della mia carriera, sono solo interessato a lavorare con i migliori".

Arrivano novità riguardanti Black Panther 3 , con un grosso nome che si aggiunge al cast degli attori: Denzel Washington fa parte della produzione anche se non si sa ancora in quale personaggio, facendo così il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe .

La prima volta di Washington con i super-eroi

"Ho interpretato Otello a 22 anni e sto per farlo di nuovo ora a 70 anni", ha recentemente riferito Washington a Today, come riferito da Hollywood Reporter. "Dopo quello, sarò Annibale, poi sto parlando con Steve McQueen per un film. In seguito, Ryan Coogler sta scrivendo una parte per me nel prossimo Black Panther", ha svelato l'attore.



È così che è emersa la notizia di Denzel Washington all'interno di Black Panther 3, messa un po' en passant dall'attore, ma è evidente che Ryan Coogler ha deciso di inserirlo nel cast del nuovo capitolo della serie cinematografica legata la super-eroe Marvel.

D'altra parte, di Black Panther 3 sappiamo ancora pochissimo, considerando che fa parte della prossima fase della roadmap dell'MCU e non ha ancora una finestra di uscita definita.