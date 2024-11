LEGO Horizon Adventures non va molto oltre la sufficienza, secondo i primi voti internazionali

Arrivano le recensioni di LEGO Horizon Adventures, poco prima del lancio del gioco sul mercato previsto per domani, 14 novembre, e a quanto pare la nuova produzione di PlayStation Studios non va molto oltre la sufficienza, in base ai primi voti raccolti dagli aggregatori.

Prima di tutto vi rimandiamo alla nostra recensione di LEGO Horizon Adventures per avere un'idea più precisa del gioco in questione e di cosa ne pensiamo noi: come riferito nell'articolo, si tratta di una rivisitazione in chiave LEGO molto divertente e caratterizzata da un'ottima realizzazione tecnica, sebbene non sia priva di difetti.

Quelli che emergono maggiormente sembrano essere una eccessiva linearità della struttura, che non consente grandi digressioni all'interno del mondo a mattoncini di Horizon, e una durata alquanto esigua, data anche da contenuti piuttosto scarsi rispetto ad altri titoli simili.