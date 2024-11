One Piece Odyssey Deluxe Edition in sconto su Instant Gaming per PC

Su Instant Gaming è ora disponibile la Deluxe Edition di One Piece Odyssey per PC (Steam) al prezzo scontato di 31.30€, rispetto al prezzo originale di 85€. Con l'aggiunta dell'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 38.19€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. One Piece Odyssey è un'avventura RPG inedita, dove Rufy e la sua ciurma affrontano nuove sfide su un'isola misteriosa. Con scenari mozzafiato e personaggi carismatici, il gioco permette di rivivere l'atmosfera del celebre anime in una nuova storia.