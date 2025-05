The Shadows Syndicate è un nuovo noir d'azione e furtività con pizzico di furry

Durante il Future Games Show della Gamescom Latam è stato mostrato The Shadows Syndicate , un nuovo gioco d'azione noir nel quale vestiamo i panni di animali antropomorfi. La data di uscita è fissata per il 2026.

Il trailer di The Shadows Syndicate

Il trailer mostra un mix di sequenze d'azione con furtività. Ci troviamo in una Brooklyn stilizzata degli anni '30 e siamo Sam Marlowe, un ex soldato diventato detective privato (un classico per il genere, non se ne può fare a meno). Il nostro scopo è smascherare una cospirazione che coinvolge società segrete così come forze occulte e anche una strana oscurità che potrebbe conquistare la città intera.

Dovremo infiltraci nelle basi nemiche, combattere e usare de poteri unici per stordire, teletrasportarti o eliminare istantaneamente i nemici. Inoltre la città è liberamente esplorabile con varie missioni, personaggi curiosi e anche minigiochi come blackjack, freccette o bowling. Le sparatorie permettono di usare un classico bullet-time (in stile Max Payne).

