S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è partito bene su Steam con oltre 113.000 giocatori contemporanei

Come per ogni lancio che si rispetti, non poteva mancare il conteggio dei giocatori contemporaneamente connessi su Steam anche per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che a quanto pare è partito bene sullo store di Valve facendo segnare oltre 113.000 utenti online.

Si tratta sempre dei dati di SteamDB, ma sono ormai considerati alla stregua di quelli ufficiali, visto che si basano comunque sull'attività effettivamente registrata online su Steam, dunque possiamo prenderli per buoni: per la precisione, il gioco di GSC Game World ha totalizzato un picco massimo di 113.587 giocatori in queste prime ore dopo il lancio.

Si tratta di una quantità notevole, che potrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi giorni, in particolare con l'avvicinarsi al fine settimana, momento in cui di solito incrementa l'attività online sullo store di Valve.