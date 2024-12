Intel spegne le voci: Battlemage non è l'ultima generazione di GPU, Xe3 e successore sono già in lavorazione

Intel sta già lavorando non solo sulle schede video Xe3 , ma anche sulle GPU destinate a prendere il loro posto. Lo ha rivelato il dipendente Intel Tom Petersen durante il The Full Nerd Podcast, all'interno di una lunga conversazione che ha toccato vari argomenti relativi al futuro di Intel.

Il futuro delle schede video Intel

Le GPU della serie "Xe3, che è quella dopo Xe2, è praticamente pronta", ha detto Petersen durante il podcast, per poi aggiungere che "quindi i team software hanno molto lavoro da fare su Xe3. I team hardware sono già al lavoro sulla prossima cosa, esatto. Questa è la nostra ritmo di lavoro attuale, che dobbiamo mantenere".

Il volto di Intel Arc Graphics, Tom Petersen

Petersen ha menzionato il fatto che il ritmo di uscita delle GPU Intel è superiore ai 12 mesi, quindi possiamo dedurre che non dobbiamo aspettarci Xe3, nome in codice "Celestial" prima del 2026. Non si è invece sblicanciato su dettagli specifici riguardanti il futuro delle schede Battlemage, limitandosi a dire che non esclude la possibilità che in futuro arrivino delle GPU Xe2 più veloci delle Intel ARC B570 e B580, ovvero la nuova generazione di schede video di cui sappiamo da poco dettagli, prezzi e data di uscita.

Voi che ne pensate di queste parole? Siete rassicurati dal fatto che Battlemage non sia l'ultima generazione di GPU Intel? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.